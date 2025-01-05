"Кайрат" заинтересовался защитником сборной Казахстана

Алматинский "Кайрат" намерен подписать контракт с капитаном костанайского "Тобола" Романом Асранкуловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний футболист выступает на позиции левого защитника и имеет действующий контракт с клубом. Однако "Кайрат" в случае согласия Асранкулова может выкупить его трансфер.

Добавим, что на левом фланге обороны у алматинского клуба есть игрок сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев, которого "Кайрат" планирует выкупить у российского "Пари НН", а также казахстанец Лев Кургин.

Воспитанник "Тобола" Роман Асранкулов дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор в КПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола.

Также на его счету три матча в составе сборной Казахстана.