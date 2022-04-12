"Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности

Алматинский "Кайрат" нацелился на защитника "Тараза" Елдоса Ахметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист уже выступал за "Кайрат" с 2017 по 2019 годы. В услугах Ахметова заинтересован тренерский штаб алматинской команды, однако "Тараз" не готов бесплатно отпускать своего ведущего защитника.

Минувшей зимой Ахметов подписал контракт с "Астаной", однако затем вернулся в "Тараз", цвета которого защищает в текущем сезоне КПЛ.

Также Ахметов выступал за "Иртыш" и "Кайсар". В составе сборной Казахстана он провел 16 матчей.

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