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Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства
©UEFA
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

31-летний защитник Елдос Ахметов, за плечами которого 16 матчей в составе национальной сборной Казахстана по футболу, близок к возвращению в "Астану". Для уроженца Тараза это будет второй период пребывания в столичном клубе. В этом материале корреспондент Vesti.kz вспомнил, чем Ахметов запомнился в "Астане" во время первого прихода в клуб.

Впервые информация о вероятном возвращении Ахметова в столицу появилась в воскресенье. По информации другого источника, защитник был подписан в клуб без ведома нового главного тренера "Астаны" Срджана Благоевича.

Впервые Ахметов перешел в "Астану" летом 2013 года, тогда ему было 23 года. На тот момент у Елдоса уже был опыт выступлений в премьер-лиге в составах "Тараза" и "Иртыша". Молодой оборонец уже провел десять матчей за молодежную сборную, выводил ее с капитанской повязкой, а также дебютировал в составе главной сборной страны в товарищеской встрече с Латвией (0:0).

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства. Фото 1

24 августа 2013 года Елдос дебютировал в качестве игрока "Астаны" в домашнем матче с "Ордабасы" (3:1). Всего до конца сезона защитник провел девять матчей в футболке "сине-желтых", забив один гол в ворота бывшей команды - "Иртыша". Все матчи, за исключением одного, Ахметов провел на позиции левого защитника. Лишь раз Елдос сыграл в центре обороны. Тогда наставником столичных был Иоан Андоне. По итогам сезона Ахметов впервые в карьере получил медаль серебряного призера КПЛ.

В чемпионском сезоне-2014 Ахметов принял участие лишь в 13 матчах КПЛ из 32 возможных. Голевыми действиями он не отмечался, а играл чаще всего крайнего защитника, как справа, так и слева. Четыре матча Елдос отыграл в квалификации Лиги Европы, еще три - в Кубке Казахстана. Но главным достижением защитника стало первое чемпионство в карьере.

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства. Фото 2

В кампании 2015 года на счету Елдоса было 16 матчей в премьер-лиге - шесть в качестве левого защитника, по пять - на позициях центрального и правого. В середине сентября "Астана" на выезде переиграла "Ордабасы" со счетом 3:2. Ахметов был достаточно активен: вышел в старте, в начале второго тайма сделал голевую передачу на Джуниора Кабанангу, а на 65-й минуте был удален за вторую желтую. 

Четыре матча защитник отыграл в Кубке страны. А вот в еврокубках Елдос практически не играл. Он не провел ни минуты на поле в шести матчах квалификации Лиги чемпионов, а в историческом групповом этапе сыграл лишь 90 минут на выезде с мадридским "Атлетико". На ту игру Станимир Стойлов отправил резервный состав столичных, так как ключевым исполнителям было необходимо готовиться к важному матчу с "Кайратом" на финише чемпионата.

Запомнился Ахметов на ныне снесенном стадионе "Висенте Кальдерон" единственной желтой карточкой, показанной в тот вечер. "Атлетико" же добыл разгромную победу со счетом 4:0. Свой последний сезон в "Астане" Ахметов завершил с золотой медалью чемпионата Казахстана. Интересно, что памятный матч с "Атлетико" стал последним для Елдоса в футболке "Астаны". 

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства. Фото 3

Игроком основы за два с половиной проведенных сезона Ахметов в "Астане" так и не стал. Изменится ли ситуация спустя шесть лет - сказать трудно. Клуб за эти годы сильно поменялся и сейчас вряд ли соответствует былому уровню. Сам Елдос тоже моложе не стал - он уходил из клуба в возрасте 25 лет, а возвращается 31-летним.

Для защитника 31 год - это возраст вполне нормальный, рабочий. Многие топовые оборонцы играют до 36-37 лет, но в случае с Елдосом все немного по-другому. Многие фанаты уже сейчас воспринимают Ахметова как возрастного футболиста, и дело, скорее всего, в уровне его выступлений в последние годы. После "Астаны" он играл за "Иртыш", "Кайрат", "Кайсар" и родной "Тараз". Но надежными выступлениями нигде так и не прославился.

К сравнению, другому центральному защитнику "Астаны" Жарко Томашевичу также 31 год, он даже старше Ахметова на несколько месяцев. Но здесь точно понятно, что если черногорец останется в клубе, то будет незаменимым игроком старта. Он самый надежный оборонец шестикратных чемпионов, а также по сей день вызывается в национальную команду.

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства. Фото 4

Ахметов, кстати говоря, не играл за сборную с марта 2019 года. И пока предпосылок к тому, что игрок туда вскоре вернется, нет никаких. Отсюда следует, что возможное подписание трудно назвать усилением. Да, Ахметов опытный защитник и поможет с расширением скамейки. Но рассчитывать на него в полной мере в "Астане" вряд ли будут, если, конечно, кардинально не сменят задачи на сезон.

Отметим, что в завершившемся сезоне Ахметов провел за "Тараз" 26 матчей во всех турнирах, забив в них один гол. Рыночная стоимость футболиста равна 250 тысячам евро, а ее пик был зафиксирован четыре года назад, когда ценник был на отметке 900 тысяч евро.

Всего за "Астану" Ахметов провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись голом и голевой передачей.

Ранее клуб объявил о назначении нового спортивного директора.

Фото: ФК "Астана" (1,2), UEFA (3), ФК "Тараз" (4)©️

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