"Астана" подписала первого новичка без ведома нового главного тренера

Казахстанский защитник Елдос Ахметов перешел в "Астану". Контракт с ним уже подписан, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

Отмечается, что экс-футболист сборной Казахстана не стал продлевать соглашение с "Таразом" в связи с полной финансовой неопределенностью в клубе.

При этом источник передает, что Ахметов, чьи лучшие игровые годы ушли в прошлое, был подписан без ведома нового главного тренера Срджана Благоевича. При этом трансфер, провернутый другими людьми, преподносится как личная инициатива сербского специалиста, который психанул и, по свидетельству очевидцев, предложил руководству "Астаны" самостоятельно вести селекцию и даже заниматься тренировочным процессом.

31-летний Ахметов провел за "Тараз" во всех турнирах 26 матчей, в которых отметился одним голом. В его карьере также были "Кайрат", "Иртыш", тогда как за "Астану" он выступал еще в период 2013-2015 годов.