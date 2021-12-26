"Астана" решила вернуть Елдоса Ахметова

Защитник "Тараза" Елдос Ахметов может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 31-летний игрок может вернуться в "Астану", за которую выступал с 2013 по 2015 год. За столичный клуб он провел 43 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Затем в его карьере были "Иртыш", "Кайрат", "Кайрат-Жастар" и "Кайсар".

В сезоне-2021 Ахметов провел в "Таразе", который занял 10-е место в КПЛ. Защитник сыграл 22 матча, в которых забил один мяч.

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