"Кайрат" выиграл первый матч после назначения Бердыева

"Кайрат" выиграл у "Кайсара" в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте "желто-черные" организовали образцовую атаку с участием Вагнера Лава и Хосе Канте - их перепасовка увенчалась голом последнего.

Таким образом, алматинцы одержали первую победу после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке. Безвыигрышная серия "волков" составила десять матчей.

В следующем туре, 13 июня, "Кайсар" дома примет "Туран", а "Кайрат" на выезде сыграет с "Таразом".

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