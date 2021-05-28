"Кайрат" выиграл первый матч после назначения Бердыева

Безвыигрышная серия "Кайсара" составила десять игр.

Фото: ФК "Кайрат"©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Кайрат - Кайсар 1:0

Голы: Канте Мартинес, 33 (1:0)

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Турнирная таблица

"Кайрат" выиграл у "Кайсара" в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте "желто-черные" организовали образцовую атаку с участием Вагнера Лава и Хосе Канте - их перепасовка увенчалась голом последнего.

Таким образом, алматинцы одержали первую победу после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке. Безвыигрышная серия "волков" составила десять матчей.

В следующем туре, 13 июня, "Кайсар" дома примет "Туран", а "Кайрат" на выезде сыграет с "Таразом".

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Кайсар ФК


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