"Кайрат" вслед за Шпилевским может потерять лидера

Защитник "Кайрата" Раде Дугалич может покинуть алматинский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Republika, 28-летний игрок попал в сферу интересов "Црвены Звезды". Чемпион Сербии видит в защитнике "Кайрата" замену Неманье Милуновичу.

"Неманья Милунович, подписавший контракт с "Аланьяспором", покинул "Црвену Звезду" в качестве свободного агента, и там уже видели в качестве его замены Вукашина Йовановича. Однако, по последней информации, чемпион Сербии прекратил переговоры с чемпионом мира U-20, рост которого 187 сантиметров, поскольку он больше похож на Милоша Дегенека (188) и Александара Драговича (186), чем на Милуновича (195).

Из-за этого Деян Станкович хочет более высокого стоппера, похожего на Милуновича и способного доминировать в воздухе, поэтому "красно-белые" обратили взгляд на 28-летнего Раде Дугалича из "Кайрата". Дугалич имеет рост 194 сантиметров, чуть ниже Милуновича, и его главный козырь - игра на втором этаже", - пишет издание.

Дугалич выступает за "Кайрат" с января 2019 года. Всего в составе "желто-черных" сыграл 65 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Контракт сербского защитника с алматинским клубом действует до декабря 2022 года.

Ранее из "Кайрата" после 2,5 лет ушел главный тренер Алексей Шпилевский. Белорусский специалист возглавил немецкий ФК "Эрцгебирге".

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