"Кайрат" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана в "Зените"

"Кайрат" выступил с заявлением по поводу прибытия своего футболиста Нуралы Алипа в расположение "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Алип был приглашен в ФК "Зенит" для прохождения УМО и первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 по 25 января 2022 года в ОАЭ (Дубай). Верим в тебя, Нурик!" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 22-летний Алип выступает за "Кайрат" и сборную Казахстана с 2018 года. В КПЛ-2021 он провел 25 матчей, в которых отдал два ассиста. Ранее в России оценили вероятность его перехода в "Зенит".

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