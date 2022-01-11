Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит"

Бывший директор академии "Кайрата" Дмитрий Галямин высказался о возможном переходе 22-летнего казахстанского защитника Нуралы Алипа в "Зенит" из Санкт-Петербурга. В материале "РБ Спорт" обозначена возможная стоимость игрока национальной сборной.
Ранее стало известно, что футболист получил приглашение на сбор российской команды, который пройдет в январе.
- Владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев сказал, что отступные за Алипа - пять миллионов долларов.
- Кайрат Советаевич - хороший бизнесмен. Знает, что Алипом интересовались другие топ-клубы, поэтому всегда держит эту цену. Может, и правильно делает. У Алипа очень хорошие футбольные данные, в расцвете сил.
Учитывая хорошие личные отношения между руководителями "Кайрата" и "Зенита", думаю, что они договорятся. Парню надо уезжать из Казахстана. Футбол там невысокого уровня, а Алип - один из тех, кто может заиграть на хорошем уровне.
Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ