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Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ

Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новость о просмотре Нуралы Алипа в "Зените" стала одной из главных и самых громких в январский период межсезонья. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему возможного перехода защитника сборной Казахстана и его шансов заиграть в сильнейшем клубе РПЛ. 

Еще год назад руководитель "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью нашему сайту говорил о том, что по Алипу были звонки из "Зенита", "Рубина" и "Аякса". Но тогда ничем большим это не закончилось, при этом же высокие оценки в сторону защитника продолжались. В частности, его хвалил даже главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. 

Но отношения "Кайрата" с "Рубином" и "Зенитом" давно выглядят не просто как партнерские, а скорее как дружеские. Это подтверждается хотя бы количеством товарищеских матчей с этими командами и попыткой другого казахстанца Бауыржана Исламхана попробовать свои силы в клубе с берегов Невы. 

Очевидно, что Алип попал в скаутский список "Зенита" не просто так, его порекомендовали. Хотя в плане игрового потенциала и уже накопленного опыта казахстанский центрбек, вероятно, самый подходящий кандидат из всех нынешних игроков сборной для такого клуба, как "Зенит". 

Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ. Фото 1

Спрашивается, зачем это "Кайрату"? Алип - воспитанник клуба, а для "Кайрата" сверхважно показать, что академия не просто работает на уровне Казахстана, но уже выходит на международную площадку, что там растут таланты. Но, возможно, "Зенит" - это пока слишком резкий скачок для Алипа. "Кайрат" традиционно мыслит амбициозно, но в Санкт-Петербурге давно собрана команда из качественных российских игроков и лучших легионеров РПЛ, конкуренция там совсем иного уровня. И это ощутил на себе даже Бауыржан Исламхан. Не сказать, что Баторик совсем потерялся на просмотре "Зенита", но в то же время он явно не выглядел столь ярко, как это было в "Кайрате". 

С другой стороны, зачем "Зениту" Алип? Опять же, дружеские отношения с "Кайратом" и руководством никто не отменял, тем более, российский клуб ничем не рискует - это не контракт, а пока всего лишь просмотр. Но есть в этой затее и спортивная составляющая. "Зенит" по-прежнему не продлил контракт с Ярославом Ракицким, далеко не всех устраивает, как играет Деян Ловрен, найти левоногого центрального защитника с российским паспортом не так уж и просто, поэтому неудивительно, что тренерский штаб решил посмотреть на казахстанца. 

Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ. Фото 2

Понятно, что Алип сейчас явно слабее того же Ракицкого, но в качестве подмены украинцу (если тот продлит контракт) он может подойти. Однако для самого Нуралы, пусть даже постоянный тренировочный процесс в такой команде, это не совсем хорошо. Алипу необходимо играть в таком возрасте, поэтому еще раз скажем: "Зенит" - слишком высокая планка на данный момент. Тот же "Рубин" или "Ростов" (о котором говорили другие источники) - более реальные и правильные варианты развития карьеры для Нуралы именно сейчас. 

Заметьте, все положительные примеры трансферов игроков из КПЛ в РПЛ начинались с клубов среднего или даже меньше звена. Джордже Деспотович уехал в "Оренбург" и лишь затем в "Рубин", Бахтиер Зайнутдинов попал в ЦСКА через "Ростов", Егор Сорокин дорос до "Краснодара" через "Рубин". При всем уважении к Алипу, он пока явно не выше по классу этих ребят, чтобы сразу заиграть в "Зените". Но такая возможность предоставлена, а значит, надо приложить все усилия, чтобы доказать обратное и закрепиться в команде Семака. 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Зенит Сборная РК по футболу Исламхан Бауыржан Боранбаев Кайрат Премьер-лига России

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