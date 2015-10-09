"Кайрат" продаст своего капитана в "Актобе"? В клубе дали ответ

Полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова связывают с возможным переходом в другой казахстанский клуб, в частности, в "Актобе". Корреспондент Vesti.kz получил официальный комментарий от алматинского клуба по данной ситуации.

В прошлом году Садыбеков получал мало игровой практики и главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин не исключал его уходу в рамках аренды.

"Адилет имеет действующий контракт с "Кайратом" и готовится к новому сезону в составе команды. Клуб действительно получал предложение по игроку, однако его условия были несопоставимы с рыночной реальностью и интересами "Кайрата". Любые предложения могут быть предметом обсуждения исключительно при их полном соответствии финансовым ожиданиям клуба", - сообщили в пресс-службе "Кайрата".

Отметим, что Садыбеков является воспитанником "Кайрата" и ранее даже исполнял роль капитана основной команды. В новом году хавбек отметился забитым мячом в общем этапе Лиги чемпионов против "Брюгге", а затем провел полный матч на выезде против лондонского "Арсенала".

По данным Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 500 тысяч евро (295 миллионнов тенге). Его контракт с алматинским клубом действует до конца 2027 года.

Засверкал в Лиге чемпионов и вернется в сборную Казахстана? Садыбеков снова лидер "Кайрата"

