Засверкал в Лиге чемпионов и вернется в сборную Казахстана? Садыбеков снова лидер "Кайрата"

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков отлично проявил себя в заключительных матчах общего этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" и "Арсенала". Корреспондент Vesti.kz убежден, что алматинский клуб должен сохранить своего воспитанника и окончательно вернуть в основу.

Казалось, что этой зимой Садыбеков как никогда близок к уходу из "Кайрата", поскольку играл он мало и некоторое недовольство своим положением у него так или иначе было.

Выход был один - аренда. Но "Кайрату" во-первых было необходимо доиграть матчи в Лиге чемпионов, а во-вторых, у команды выпало сразу два кандидата в центр полузащиты - ушел после окончания контракта Офри Арад и травму получил Олжас Байбек.

Мы знаем, как прошел матч с "Брюгге" и конечно главным хайлайтом со стороны "Кайрата" там оказался отличный гол Садыбекова, к слову, единственный гол алматинцев в домашних матчах в общем этапе ЛЧ. И конечно, все обратили внимание, как бурно праздновал гол Адилет. В личном плане для него это был важнейший, возможно, переломный момент. После тяжелой травмы, долгого присутствия в запасе и определенной доли критики он забил гол на главной витрине мирового футбола.

Любопытно, что сразу после той игры пошли слухи о возможном уходе Садыбекова в аренду в "Актобе". Но отпускать своего воспитанника в стан принципиального соперника, тем более соперника набирающего силы, едва ли на это пошел бы "Кайрат".

Яркое выступление Садыбекова так или иначе сподвигло тренерский штаб дать полноценный шанс Садыбекову в игре с "Арсеналом". Он наконец вышел с первых минут и провел достаточно качественный матч, исходя из контекста игры и силы соперника.

Адилет показал все главные свои качества - пас, спокойствие при игре под давлением, чтение эпизодов. С точки зрения статистики, он лучший оказался лучшим по проценту точных передач - 87,5 процента (не берем вышедших на замену Багдата и Рикардиньо, которые отдали по 1-2 передачи). Кроме того, он был в числе лучших игроков "Кайрата" по оценкам Whoscored - 6,65.

В матче против высококлассного оппонента Садыбеков соответствовал уровню и что примечательно - отыграл полный матч, что тоже говорит о многом. Адилет был готов физически, ментально и напоминал себя прежнего.

Эта игра - весомая заявка на окончательное возвращение хавбека в основу и хорошая новость для "Кайрата". Если Садыбеков продолжит в том же духе, нет сомнений, что уже весной его вернут и в стан сборной Казахстана, где катастрофически не хватает выбора на его позиции.

