Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 12:54
 

Засверкал в Лиге чемпионов и вернется в сборную Казахстана? Садыбеков снова лидер "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Засверкал в Лиге чемпионов и вернется в сборную Казахстана? Садыбеков снова лидер "Кайрата" Адилет Садыбеков. Фото: ФК "Кайрат"©

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков отлично проявил себя в заключительных матчах общего этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" и "Арсенала". Корреспондент Vesti.kz убежден, что алматинский клуб должен сохранить своего воспитанника и окончательно вернуть в основу. 

Поделиться

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков отлично проявил себя в заключительных матчах общего этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" и "Арсенала". Корреспондент Vesti.kz убежден, что алматинский клуб должен сохранить своего воспитанника и окончательно вернуть в основу. 

Казалось, что этой зимой Садыбеков как никогда близок к уходу из "Кайрата", поскольку играл он мало и некоторое недовольство своим положением у него так или иначе было. 

Выход был один - аренда. Но "Кайрату" во-первых было необходимо доиграть матчи в Лиге чемпионов, а во-вторых, у команды выпало сразу два кандидата в центр полузащиты - ушел после окончания контракта Офри Арад и травму получил Олжас Байбек. 

Мы знаем, как прошел матч с "Брюгге" и конечно главным хайлайтом со стороны "Кайрата" там оказался отличный гол Садыбекова, к слову, единственный гол алматинцев в домашних матчах в общем этапе ЛЧ. И конечно, все обратили внимание, как бурно праздновал гол Адилет. В личном плане для него это был важнейший, возможно, переломный момент. После тяжелой травмы, долгого присутствия в запасе и определенной доли критики он забил гол на главной витрине мирового футбола. 


Любопытно, что сразу после той игры пошли слухи о возможном уходе Садыбекова в аренду в "Актобе". Но отпускать своего воспитанника в стан принципиального соперника, тем более соперника набирающего силы, едва ли на это пошел бы "Кайрат". 

Яркое выступление Садыбекова так или иначе сподвигло тренерский штаб дать полноценный шанс Садыбекову в игре с "Арсеналом". Он наконец вышел с первых минут и провел достаточно качественный матч, исходя из контекста игры и силы соперника. 

Адилет  показал все главные свои качества - пас, спокойствие при игре под давлением, чтение эпизодов. С точки зрения статистики, он лучший оказался лучшим по проценту точных передач - 87,5 процента (не берем вышедших на замену Багдата и Рикардиньо, которые отдали по 1-2 передачи). Кроме того, он был в числе лучших игроков "Кайрата" по оценкам Whoscored - 6,65. 


В матче против высококлассного оппонента Садыбеков соответствовал уровню и что примечательно - отыграл полный матч, что тоже говорит о многом. Адилет был готов физически, ментально и напоминал себя прежнего. 

Эта игра - весомая заявка на окончательное возвращение хавбека в основу и хорошая новость для "Кайрата". Если Садыбеков продолжит в том же духе, нет сомнений, что уже весной его вернут и в стан сборной Казахстана, где катастрофически не хватает выбора на его позиции. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!