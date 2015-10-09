Агент Аймбетова высказался о трансфере в европейский клуб

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время может подписать контракт с клубом из Европы. Корреспондент Vesti.kz связался с агентом форварда Траяном Гергишаном по этому вопросу.

Ранее возникла информацию о переходе игрока в клуб высшего дивизиона чемпионата Румынии "Петролул". По словам представителя Аймбетова, сделка ещё не завершена.

"Мы ведём переговоры с несколькими клубами. Да, "Петролул" в их числе, это правда, это один из реальных вариантов", - отметил агент игрока.

"Петролул" на данный момент идет на 12-м месте в турнирной таблице румынской лиги. Потенциально новая команда казахстанца является трёхкратным чемпионом и обладателем Кубка Румынии.

В прошлом году Аймбетов выступал за турецкий "Адана Демирспор", однако покинул клуб после окончания контракта в июне. После этого нападающий находился без клуба и являлся свободным агентом.

О "Петролуле" и возможной адаптации Аймбетова к чемпионату Румынии читайте в отдельном материале.

