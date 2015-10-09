Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстан(футбол)
Вчера 19:35
 

Агент Аймбетова высказался о трансфере в европейский клуб

Агент Аймбетова высказался о трансфере в европейский клуб Абат Аймбетов. Фото: КФФ©

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время может подписать контракт с клубом из Европы. Корреспондент Vesti.kz связался с агентом форварда Траяном Гергишаном по этому вопросу. 

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время может подписать контракт с клубом из Европы. Корреспондент Vesti.kz связался с агентом форварда Траяном Гергишаном по этому вопросу. 

Ранее возникла информацию о переходе игрока в клуб высшего дивизиона чемпионата Румынии "Петролул". По словам представителя Аймбетова, сделка ещё не завершена. 

"Мы ведём переговоры с несколькими клубами. Да, "Петролул" в их числе, это правда, это один из реальных вариантов", - отметил агент игрока. 

"Петролул" на данный момент идет на 12-м месте в турнирной таблице румынской лиги. Потенциально новая команда казахстанца является трёхкратным чемпионом и обладателем Кубка Румынии. 

В прошлом году Аймбетов выступал за турецкий "Адана Демирспор", однако покинул клуб после окончания контракта в июне. После этого нападающий находился без клуба и являлся свободным агентом. 

О "Петролуле" и возможной адаптации Аймбетова к чемпионату Румынии читайте в отдельном материале

