Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:21
 

"Кайрат" продал легионера 26-кратному чемпиону

  Комментарии (1)

Поделиться
"Кайрат" продал легионера 26-кратному чемпиону Дан Глейзер в составе "Кайрата". ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Полузащитник сборной Израиля Дан Глейзер покинул алматинский "Кайрат" и продолжит карьеру на родине, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Поделиться
1

Полузащитник сборной Израиля Дан Глейзер покинул алматинский "Кайрат" и продолжит карьеру на родине, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Возвращение в Израиль

По информации источника, 29-летний хавбек подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби" — одним из самых титулованных клубов страны, который 26 раз становился чемпионом Израиля.

При этом "Кайрат" получил денежную компенсацию за переход игрока, несмотря на то, что его контракт с алматинским клубом истекал в конце нынешнего сезона.

Что известно о трансфере

Источник отмечает, что сделка оказалась выгодной для казахстанского клуба.

"По моей информации, 29-летний израильтянин подписал трёхлетний контракт с "Маккаби" (Тель-Авив).

Учитывая, что действующее соглашение Глейзера с "Кайратом" истекало в конце сезона, а также сумму, которую алматинцы всё же получили за трансфер (она оказалась немного ниже той, о которой ранее писали некоторые казахстанские паблики), для клуба это можно считать практически идеальной сделкой".

Статистика в "Кайрате"

Глейзер выступал за алматинский клуб на протяжении двух лет. За это время он провел 26 матчей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), а также дважды выходил на поле в Кубке Казахстана.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Сутьеска
Проголосовало 312 человек

Реклама

Живи спортом!