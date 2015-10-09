"Кайрат" продал легионера 26-кратному чемпиону

Полузащитник сборной Израиля Дан Глейзер покинул алматинский "Кайрат" и продолжит карьеру на родине, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Возвращение в Израиль

По информации источника, 29-летний хавбек подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби" — одним из самых титулованных клубов страны, который 26 раз становился чемпионом Израиля.

При этом "Кайрат" получил денежную компенсацию за переход игрока, несмотря на то, что его контракт с алматинским клубом истекал в конце нынешнего сезона.

Что известно о трансфере

Источник отмечает, что сделка оказалась выгодной для казахстанского клуба.

"По моей информации, 29-летний израильтянин подписал трёхлетний контракт с "Маккаби" (Тель-Авив). Учитывая, что действующее соглашение Глейзера с "Кайратом" истекало в конце сезона, а также сумму, которую алматинцы всё же получили за трансфер (она оказалась немного ниже той, о которой ранее писали некоторые казахстанские паблики), для клуба это можно считать практически идеальной сделкой".

Статистика в "Кайрате"

Глейзер выступал за алматинский клуб на протяжении двух лет. За это время он провел 26 матчей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), а также дважды выходил на поле в Кубке Казахстана.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!