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"Кайрат" принял решение по Сатпаеву перед сбором в Турции

©ФК "Кайрат"

Нападающий юношеской сборной Казахстан Дастап Сатпаев в составе основной команды "Кайрата" отправился на УТС в Турцию, сообщают Vesti.kz

Алматинский клуб проведет первый зарубежный сбор в этом году и проведет серию контрольных матчей в Турции. В состав "Кайрата" в том числе включен 16-летний Дастан Сатпаев, которого связывают с переходом в лондонский "Челси". 

Второй сбор "Кайрата" состоится с 25 января по 15 февраля в Турции.  

Ранее Сатпаев отличился на сборе "Кайрата" в матче против "Дордоя" из Кыргызстана. 

В ноябре Сатпаев прошел просмотр в "Челси" и произвел впечатление на тренерский штаб лондонского клуба.

Казахстанец признавался самым ценным игроком QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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