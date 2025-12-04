КПЛ
Сегодня 12:00

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

Темирлан Анарбеков. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Голкипер Темирлан Анарбеков признан лучшим игроком "Кайрата" сезона-2025 по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Болельщики выбрали героя "Кайрата"

22-летний вратарь получил наибольшее количество голосов фанатов. В ближайшее время, как отметили в стане "жёлто-чёрных", Анарбеков получит персональную награду.

Как Анарбеков стал открытием сезона

Звёздный путь вратаря начался минувшим летом, когда он неожиданно стал ключевой фигурой в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче на выезде против шотландского "Селтика" (0:0) основной голкипер Александр Заруцкий получил травму, и Анарбеков занял место в воротах.

В ответной встрече в Алматы команды снова не выявили победителя (0:0), а в серии пенальти именно Темирлан стал главным героем — он отразил три удара и впервые в истории вывел "Кайрат" в основной раунд главного еврокубка.

После этого яркого выступления голкипер получил вызов в сборную Казахстана и успел дебютировать в отборочном турнире на чемпионат мира-2026 в матче против Уэльса (0:1).


Статистика сезона

В нынешнем году Анарбеков провёл 18 матчей, из которых 11 завершил "на ноль". Всего он пропустил 13 голов, став одним из ключевых игроков обороны "Кайрата".

Рыночная стоимость вратаря оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 234,5 миллиона тенге). 

Ранее Анарбеков и ещё один голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза получили вердикт после матчей в Лиге чемпионов.

Добавим также, что появилась новость о будущем Анарбекова.

В "Кайрате" сделали заявление об Анарбекове

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

