"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

Голкипер Темирлан Анарбеков признан лучшим игроком "Кайрата" сезона-2025 по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Болельщики выбрали героя "Кайрата"

22-летний вратарь получил наибольшее количество голосов фанатов. В ближайшее время, как отметили в стане "жёлто-чёрных", Анарбеков получит персональную награду.

Как Анарбеков стал открытием сезона

Звёздный путь вратаря начался минувшим летом, когда он неожиданно стал ключевой фигурой в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче на выезде против шотландского "Селтика" (0:0) основной голкипер Александр Заруцкий получил травму, и Анарбеков занял место в воротах.

В ответной встрече в Алматы команды снова не выявили победителя (0:0), а в серии пенальти именно Темирлан стал главным героем — он отразил три удара и впервые в истории вывел "Кайрат" в основной раунд главного еврокубка.

После этого яркого выступления голкипер получил вызов в сборную Казахстана и успел дебютировать в отборочном турнире на чемпионат мира-2026 в матче против Уэльса (0:1).





Статистика сезона

В нынешнем году Анарбеков провёл 18 матчей, из которых 11 завершил "на ноль". Всего он пропустил 13 голов, став одним из ключевых игроков обороны "Кайрата".

Рыночная стоимость вратаря оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 234,5 миллиона тенге).

Ранее Анарбеков и ещё один голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза получили вердикт после матчей в Лиге чемпионов.

Добавим также, что появилась новость о будущем Анарбекова.

В "Кайрате" сделали заявление об Анарбекове