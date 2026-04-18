"Кайрат" два раза за месяц сыграет в Астане: подробности

Футболисты "Кайрата" в следующем месяце проведут сразу два выездных матча в Астане. Обе встречи пройдут в рамках казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В восьмом туре чемпионата, 2 мая, команду Рафаэля Уразбахтина ждёт выездная игра с "Иртышом", а в десятом туре, 16 мая, они же встретятся в гостях с "Женисом". Обе игры пройдут на "Астана Арене".



Если для "Жениса" это домашняя арена, то "Иртыш" временно переедет в столицу с мая из-за замены газона на стадионе в Павлодаре. Поэтому около месяца команда будет вынуждена играть домашние матчи в Астане.

К текущему моменту на "Астана Арене" играют три команды КПЛ - "Астана", "Женис" и "Елимай". У семейчан ситуация противоположная - они начали сезон в столице, но в мае вернутся к себе домой, так как стадион будет готов к проведению матчей.

