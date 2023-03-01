Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам

Известный пассаж Самата Смакова о том, что он начинал играть на "огородах" и на них же закончил, - до сих пор актуален. Корреспондент Vesti.kz перед стартом нового розыгрыша чемпионата Казахстана фиксирует чудовищную ситуацию со стадионами КПЛ, ведь почти половина команд начнут сезон не на своих аренах.

Инфраструктура остается для казахстанского футбола основной проблемой и болью. Годы идут, но вопросы глобально не решаются. В стране по-прежнему минимум стадионов уровня групповой стадии еврокубков (хотя даже к их состоянию есть огромные вопросы), отвратительные поля и бесконечные обещания руководителей в той или иной области о капитальной реконструкции или строительстве новых арен.

В предстоящем сезоне чемпионата Казахстана примут участие 14 команд. Из них шесть проведут стартовый отрезок либо на запасных стадионах, либо вообще в других городах. В этой связи абсолютно логичным решением выглядит сокращение количества участников лиги со следующего года до 12 команд.

Итак, кто же начнет КПЛ-2023 вне родных стен? Естественно, среди них выходцы из первой лиги. "Жетысу" планирует сыграть два стартовых домашних матча в Алматы на стадионе "Жас Кыран". Такое решение клуба мотивировано тем, чтобы сохранить и подвести в хорошем состоянии естественный газон на родном стадионе в Талдыкоргане.

"Окжетпес" - еще один представитель первой лиги, вернувшийся в высший дивизион и не решивший проблемы с домашним стадионом до старта сезона. Кокшетаусцы на время переедут на "Астана Арену" и такой алгоритм действий для них уже вполне привычен. Кстати, аренда столичного стадиона одна из самых дорогих в стране. "Окжетпес" объясняет проведение нескольких домашних матчей в Астане тем, что на родном поле в Кокшетау будет производиться установка новой системы подогрева искусственного газона.

В той же Алматы весной будет базироваться "Каспий". Но для домашних матчей актаусцы выбрали более солидный стадион - "Центральный". Таким образом, Кахабер Цхададзе вернется на когда-то родную и привычную для себя арену. В прошлые годы со стороны руководства "Каспия" звучали амбициозные планы о строительстве нового современного стадиона, однако пока все ограничивается заменой газона на стадионе "Жас Канат". Но это уже хоть какая-то положительная динамика, ведь домашнее поле "Каспия" не выдерживало критики со стороны футболистов и тренеров на протяжении нескольких лет.

В отличие от "Окжетпеса", чуть более бережно к бюджету на сезон подошел "Кызыл-Жар". Они не стали еще одним гостем "Астана Арены", а решили арендовать стадион "Центральный" в Павлодаре, что, конечно, дешевле. Но проблема "Кызыл-Жара" с домашним стадионом такая же, как у "Окжетпеса" - необходимо установить систему подогрева газона.

Но если клубы из северных регионов хоть как-то могут оправдаться из-за суровых погодных условий и продолжительных работ на стадионах, то вот на юге такие аргументы вряд ли доступны, однако трудности все равно есть. Так, в "Мактаарале" еще с прошлого года говорили о реконструкции местного стадиона "Алпамыс Батыр", но второй сезон в КПЛ они снова начнут без своих болельщиков.

На сей раз "Мактаарал" будет играть в Шымкенте на стадионе "Намыс" - это поле входит в структуру учебно-тренировочной базы "БИИК". Любопытно, что в прошлом году команда Горовенко играла домашние матчи на "Туркестан Арене". Но стадион, который, напомним, был введен в эксплуатацию в 2020 году, закрылся на ремонт! Да, это та самая арена за 39 миллионов долларов, где прошел ватерпольный матч с участием "Астаны" и где практически всегда гуляет ветер из-за отсутствия ограждения на двух секторах.

И, наконец, "Актобе" - еще один клуб, оставшийся без значительной поддержки своих трибун, в данном случае команда действительно многое потеряет, ведь у "красно-белых" одна из лучших фанбаз в стране. Вероятно, в Актобе помнят обещания о строительстве нового стадиона еще с начала 2000-х годов, но на деле стабильно один из самых богатых клубов страны до сих пор надеется на старенький "Кобланды Батыр".

Для "Актобе" уже стало традицией играть весной в КПЛ на поле школьного стадиона ОДЮСШ №8, и это выглядит очень контрастно на фоне амбиций клуба, который хочет выступать в еврокубках и бороться за чемпионство.

Краткий экскурс по ситуации с инфраструктурой клубов КПЛ снова приводит нас к одному выводу: чемпионат Казахстана проводится не для болельщиков. Большинству руководителей абсолютно все равно, сколько людей придет на стадион, будет ли им комфортно, насколько условия позволяют играть самим футболистам и не говоря уже о какой-либо прибыли с матчдэя (понятия, которого, по сути, нет в КПЛ). Мы прошлись в основном по регионам, а ведь проблемы существуют даже в столице, на главном футбольном стадионе страны - "Астана Арене", там капитальный ремонт тоже необходим, что подтвердили в управлении строительства Астаны.

Ржавчина, ведра и пакеты на трибунах. Как выглядит "Астана Арена" за 200 миллионов спустя 14 лет

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