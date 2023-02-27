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Ржавчина, ведра и пакеты на трибунах. Как выглядит "Астана Арена" за 200 миллионов спустя 14 лет

Ржавчина, ведра и пакеты на трибунах. Как выглядит "Астана Арена" за 200 миллионов спустя 14 лет
©Vesti.kz, Турар Казангапов

В минувшие выходные матчем за Суперкубок стартовал новый футбольный сезон в Казахстане. Но внимание болельщиков было приковано не только к битве клубов "Астана" и "Ордабасы". На самом топовом стадионе Казахстана "Астана Арене" протекает крыша, сообщает корреспондент Vesti.kz

Перед глазами людей, пришедших на матч, предстала такая картина - повсюду расставленные ведра.

Впрочем, заядлые фанаты протекающей крыше не удивляются - просто садятся на сухие места. Некоторые места закрыты целлофаном.

Дело в том, что такая ситуация происходит из года в год, когда тает снег или идут дожди.

В этом году исполняется уже 14 лет, как "Астана Арену", вмещающую 30 тысяч зрителей, ввели в эксплуатацию. Очевидно, что проблема с крышей не решается.

При этом стоимость постройки "Астана Арены" составила почти 200 миллионов долларов. 

Вот так стадион, торжественное открытие которого состоялось в 2009 году, выглядит в 2023-м.

Год назад на стадионе во время первого тура футбольной премьер-лиги между "Астаной" и "Шахтером" часть крыши на "Астана Арене" вообще обвалилась. Благо, никто из болельщиков не пострадал.  

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

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Метки:
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