Вынесено решение по "Астана Арене". На стадионе за 200 миллионов протекает крыша

Стадиону "Астана Арена" требуется капитальный ремонт. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в столичном Управлении строительства.
На объекте проведены оценочные работы и получено заключение технического обследования. В каком состоянии находится стадион, можно посмотреть здесь.
"По объекту "Астана Арена" экспертной организацией ТОО QRG Standart проведены работы по техническому обследованию, эксплуатационной пригодности и оценке технического состояния металлических конструкций, покрытия стационарной и раздвижной части кровли, фасада, основании и фундаментов, металлических опор, подпорных стен, железобетонных конструкций входных групп существующего объекта в связи со значительными дефектами и повреждениями. Получено заключение технического обследования.
По итогам заключения по объекту, требуется капитальный ремонт на следующие виды работ: по фасадам здания, по элементам покрытия здания, по кровле и по лестничным и дверным проемам, по бетонным полам здания, по трибунам и лестницам здания и другие. На следующем уточнении местного бюджета будет запрошено финансирование для проектирования объекта "Реконструкция стадиона Астана Арена", - говорится в заявлении Управления строительства города.
Отметим, что на данный момент в Астане нет Маслихата, который решает вопросы уточнения городского бюджета. Он был распущен до выборов.
"Астана Арена" является домашним стадионом национальной сборной Казахстана по футболу и столичного ФК "Астана". На проходящем в минувшие выходные матче за Суперкубок на спортивном объекте протекала крыша - это происходит из года в год.
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