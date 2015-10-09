Калмурза заявил о трансфере к пятикратному победителю Лиги чемпионов

Голкипер алматинского "Кайрата" и молодёжной сборной Казахстана Шерхан Калмурза назвал клуб, за который бы хотел играть в будущем, передают Vesti.kz.

— Хочется на топовом уровне играть. В Европе как минимум, - заявил Калмурза в эфире "7 Канала".

— В каком клубе хотите играть?

— В "Барселоне" хочу играть, — уточнил 18-летний вратарь.

Изначально 18-летний голкипер числился третьим вратарём "Кайрата", однако из-за травм Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова именно ему доверили место в воротах команды в стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов.

Молодой страж ворот быстро привлёк внимание широкой аудитории благодаря выступлениям на европейской арене: на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА он отразил пенальти в игре со "Спортингом" (1:4), а также вышел в стартовом составе в домашнем поединке против мадридского "Реала" (0:5).

Стоит отметить, что минувшей осенью Калмурза стал самым популярным футболистом Казахстана, обойдя даже лидера основной сборной Бахтиёра Зайнутдинова — подробности по ссылке.

Отметим, что каталонская "Барселона" является пятикратным победителем главного еврокубка.

Со счётом 3:1 завершился матч сборной Казахстана с Калмурза в воротах

