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Жоао Пауло и его конкуренты, или кто будет претендовать на звание самого меткого "снайпера" нового сезона КПЛ

Претендентов стало еще больше.

Жоао Пауло и его конкуренты, или кто будет претендовать на звание самого меткого "снайпера" нового сезона КПЛ
Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На минувших выходных начался новый сезон OLIMPBET-чемпионата Казахстана. После пяти стартовых игр было забито 15 мячей, но никому не удалось отличиться хотя бы дублем.

Борьба за звание лучшего бомбардира обещает быть не менее интересной, чем погоня за лидерством в таблице КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказал о фаворитах и возможных претендентах на статус самого забивного голеадора внутреннего первенства-2021.

Основным претендентом прямо сейчас является бразильский лидер "Ордабасы" Жоао Пауло, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром КПЛ с 12 голами. Это будет третья кампания 32-летнего нападающего в составе шымкентской команды.

В сезоне-2019 он тоже продемонстрировал свою результативность, забив 15 мячей в лиге, что позволило занять ему пятое место в списке лучших снайперов чемпионата. 

Привыкать ни к чему новому Пауло не придется, а в команде он является ярко выраженным лидером. "Ордабасы" чуть ли не лучше всех выступили на сборах, победив в пяти матчах из шести сыгранных. В них Пауло настрелял девять голов. 

Матч первого тура между "Ордабасы" и "Кызыл-Жар СК" не был сыгран по причине неблагоприятных погодных условий в Шымкенте. Эту игру перенесли на неопределенный срок, поэтому Пауло все еще не начал свой сезон-2021 в КПЛ. 

Прямо сейчас одним из конкурентов Пауло можно назвать его именитого соотечественника из "Кайрата" - Вагнера Лава. В июне экс-форварду "селесао" исполнится 37 лет, но это вряд ли остановит неугомонного страйкера. В прошлом сезоне он забил семь мячей в 13 матчах КПЛ за алматинцев. 

Говоря о других игроках из "Кайрата", можно было бы отметить новичков Штрели Мамбу и Хосе Канте, но пока неясно, чего ждать от обоих нападающих на казахстанских полях. 

В "Астане" есть новый форвард Семир Смайлагич, который уже хорошо показал себя на сборах, а также в клуб вернулся Роман Муртазаев, пять лет назад становившийся вторым бомбардиром чемпионата в "Иртыше". Но главной ударной и голевой силой "сине-желтых", вероятно, станут вингеры - Марин Томасов и Тигран Барсегян

Томасов уже забил в финале Суперкубка в ворота "Тобола", а затем отличился в матче первого тура против "Турана". Прошлый сезон для 33-летнего хорвата получился провальным - всего четыре гола в 17 матчах КПЛ. Но в этом Марин, забивавший много в сезонах 2018 и 2019, может восстановить свой бомбардирский авторитет. 

Барсегян же забил в полуфинале Суперкубка в ворота "Шахтера". 27-летний армянский футболист неплохо проявил себя в сезоне-2019, в котором забил 12 голов за "Кайсар".

Побороться за индивидуальные награды может и новобранец "Тобола" Элгуджа Лобжанидзе. В прошлом сезоне он забил восемь голов в рамках КПЛ за "Кайсар". В этом он, судя по стартовым играм, будет основным нападающим костанайцев, с которыми он уже завоевал Суперкубок страны.

Неплохо может себя показать и новичок "Актобе" Игорь Сергеев. Форвард, которому в апреле исполнится 28 лет, демонстрировал хорошую результативность в Суперлиге Узбекистана, в рамках которой забил 58 мячей в 92 матчах. Также Сергеев 12 раз отличался в азиатской Лиге чемпионов, проведя в ней 32 игры. Отметим, что у Игоря 17 голов в 53 матчах за сборную Узбекистана.

Хорошие шансы стать лидером своей команды есть у Николая Ковталюка из "Акжайыка". 25-летний украинский нападающий имеет хороший опыт выступлений в грузинском чемпионате, в рамках которого провел 75 матчей, забив 44 гола и сделав семь результативных передач.

Понятное дело, что в КПЛ он вряд ли сможет сразу же начать штамповать голы, тем более находясь в составе уральцев, которые большим количеством мячей болельщиков не радуют. Но шансы прорваться у Николая будут.

Сезон длинный, а позади всего лишь один тур (и то не для всех). В таблице бомбардиров еще очень много раз возникнут изменения, но вряд ли мы ошибемся, если скажем, что кто-то из вышеперечисленных станет лучшим голеадором чемпионата в конце сезона. 

Напомним, что за последние шесть сезонов лучшими бомбардирами КПЛ становились Пауло, Адеринсола Эсеола, Маркос Пиззелли, а также Жерар Гоу (трижды). 

Фото: ФК "Ордабасы" (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Астана" (3,4), ФК "Тобол" (5), ФК "Актобе" (6), ФК "Акжайык" (7)©️

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Метки:
КПЛ-2021 Футбол Тобол ФК Шахтер ФК Актобе ФК Иртыш ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана Казахстан Кызыл-Жар СК Лав Вагнер Мамба Штрели

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