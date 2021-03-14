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ПФЛК выступила с заявлением об отмене матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"

Он должен был пройти сегодня в Шымкенте.

ПФЛК выступила с заявлением об отмене матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
Фото: pflk.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в связи с непрекращающимся снегом в городе Шымкенте принято решение о переносе матча первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК" на неопределенный срок. 

"Судейская бригада матча провела инспекцию поля стадиона им. Кажымукана. Поверхность газона покрыта наледью, постоянный снег осложняет работы по очистке поля. На основании обращений футбольных клубов "Ордабасы" и "Кызыл-Жар СК", а также по фактическому состоянию поля судейской бригадой принято решение об отмене матча. О новой дате проведения игры будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В связи с этим в прямом эфире телеканала Qazsport будет показан матч "Каспий" - "Актобе", начало трансляции в 14:50 по времени Нур-Султана.

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Метки:
КПЛ-2021 Ордабасы ФК Кызыл-Жар СК

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