|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
11
|
2+3
|
|
|
|790
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|45
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
24
|
18+9
|
+2/-0
|
3
|
|1987
|7 (12)
|Чемпионат мира 2018
|Армения
|
2
|
0+1
|
|
|
|135
|5 (6)
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|157
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Актобе
|
3
|
1+2
|
|
|
|192
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
27
|
5+7
|
+1/-0
|
2
|
|1644
|3 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Актобе
|
1
|
2+0
|
|
|
|90
|47 (145)
|Лига Европы 2014/15
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Лига чемпионов 2014/15
|Актобе
|
4
|
0+1
|
|
|
|315
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
5
|
2+0
|
+1/-1
|
|
1
|397
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
28
|
8+8
|
|
1
|
|1649
|2 (6)
|Суперкубок Казахстана 2014
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|19
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим