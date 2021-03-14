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Полузащитник "Астаны" Марин Томасов забил 40-й гол в КПЛ

На его счету столько же ассистов.

Полузащитник "Астаны" Марин Томасов забил 40-й гол в КПЛ
Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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33-летний хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов в матче первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021 против "Турана" забил свой 40-й мяч в премьер-лиге, сообщает KazFootball.kz.

Свой первый гол футболист провел 9 сентября 2017 года в ворота Жасура Нарзикулова из "Атырау", причем в том матче он оформил дубль. 

Всего на сегодняшний день в КПЛ Томасов сыграл 89 матчей, забил 40 мячей и отдал 40 ассистов.

Напомним, "Астана" сыграла с "Тураном" вничью 2:2.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК

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