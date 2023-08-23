Директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал телеграм-каналу "Серый CARDINAL" возвращение Руслана Валиуллина в костанайский клуб. С футболистом сборной Казахстана заключено соглашение до конца 2023 года, сообщают Vesti.kz.
28-летний футболист провалил допинг-тест после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . В итоге его дисквалифицировали на два года. Сыграть за "Тобол" он сможет в сентябре.
- Андрей Антанасович, скажите, пожалуйста, кто стал инициатором приглашения Руслана в команду?
- Инициатива исходила от нашего спортивного директора Нурбола Жумаскалиева. Мы, можно сказать, с удовольствием поддержали его предложение. Вообще Руслана Валиуллина я еще до этого заприметил. Помню его голы в ворота сборной Украины. Ведь это произошло совсем недавно, в 2021 году. Он качественный игрок, выполняет большой объем работы. Он нам пригодится.
- Общественность положительно восприняла эту новость. Что сподвигло вас на этот шаг?
- "Тобол" большой, серьезный клуб. Наша задача способствовать развитию казахских игроков. Мы ко всему должны относиться по-человечески. Никто не застрахован от ошибки. Такое бывает. Мы увидели в Руслане огромное желание вернуться в футбол и играть. Теперь все зависит от него самого.
- Сколько времени ему нужно, чтобы он мог вновь выйти на поле?
- Сложно сказать. Физиология индивидуальна. Думаю, где-то полгода.
Отметим, что ранее Валиуллин уже прокомментировал свое возвращение после допинг-скандала.