Игрок сборной Казахстана отреагировал на новый контракт после допинг-скандала

Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин подписал контракт с "Тоболом". Костанайский клуб уже официально об этом объявил, передают Vesti.kz.

Соглашение между сторонами заключено до конца текущего года. Валиуллин прокомментировал свое возвращение.

"Буду краток. Очень соскучился по футболу и рад, что это время заканчивается. В сентябре я уже официально могу играть. Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время!", - приводит его слова пресс-службе клуба.

Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . В итоге его дисквалифицировали на два года.

"Тобол" идет на шестом месте в таблице чемпионата Казахстана, набрав 27 очков в 18 матчах. Следующую игру костанайцы проведут на своем поле с "Ордабасы" 27 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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