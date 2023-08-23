Футболист сборной Казахстана подписал новый контракт после дисквалификации за допинг

Костанайский "Тобол" объявил о контракте с футболистом сборной Казахстана Русланом Валиуллиным, сообщают Vesti.kz.
Соглашение с игроком рассчитано до конца 2023 года. За "Тобол" он дебютировал 9 марта 2019 года в Костанае в матче против "Иртыша" (3:0). Руслан вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Нынешний сезон в костанайской команде станет для него четвертым в высшем дивизионе.
Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест, который он проходил после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . Как итог, Валиуллина дисквалифицировали на два года.
В его карьере также были уральский "Акжайык" и "Актобе". В национальную команду начал вызываться с 2021 года.
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