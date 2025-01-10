Исламхан пропустит старт сезона. Кто заменит его в сборной Казахстана?

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сообщил о том, что один из опытных полузащитников Бауыржан Исламхан перенес операцию в межсезонье и не поможет национальной команде на старте отборочного цикла Евро-2026. КорреспондентVesti.kz рассуждает над тем, кто способен заменить 31-летнего футболиста.

Черчесов в рамках прошлого цикла Лиги наций уделял Исламхану большое внимание и пытался вновь трансформировать Бауыржана в одного из игровых лидеров сборной. В частности, он отыграл четыре матча из шести в группе и несколько раз появлялся с первых минут. Именно поэтому сейчас для сборной Исламхан это потеря, важная опция, которой мы лишаемся.

Как отсутствие Баторика можно будет компенсировать? В первую очередь возникает фигура Рамазана Оразова. Черчесов в интервью Vesti.kz рассказал, что он недавно разговаривал с хавбеком датского "Силькеборга" и этот диалог судя по всему получился позитивным. Если Оразов удачно начнет вторую половину чемпионата в Дании и вернет оптимальную форму, то нет сомнений, что как раз Рамазан станет едва ли не главным кандидатом на замену Исламхану, хотя стилистически это конечно разные игроки с разным функционалом.

Среди других атакующих полузащитников ясности гораздо меньше. Относительно молодые Арман Кенесов и Андрей Ульшин сменили этой зимой клубы и посмотрим, как они начнут новый сезон, но даже его успешное начало не гарантирует им место в основе сборной. Но если принимать во внимание креативные навыки, умение обострять в финальной трети, Ульшин и Кенесов обладают как раз такими качествами, но международного опыта у них катастрофически мало. Примерно в тех же категориях можно говорить о Жан Али Пайрузе, он уже дебютировал в сборной при Черчесове и сыграл именно на позиции атакующего полузащитника, хотя по своей природе он конечно вингер. Однако, не исключено, что вариант с представителем "Елимая" тоже будет рассмотрен.

Ну и естественно нельзя не упомянуть главного универсала сборной Бахтиера Зайнутдинова. Да, в "Бешикташе" Батека давно не играет в полузащите, но все же, в сборной он востребован именно в этой роли. К тому же, Зайнутдинов наверняка мотивирован для того, чтобы вновь проявить себя в атакующей позиции, повлиять на результат индивидуально, как это было в прошлые годы.

Напомним, что на старте отборочного цикла ЧМ-2026 сборная Казахстана сыграет две выездные встречи с Уэльсом (22 марта) и Лихтенштейном (25 марта).

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