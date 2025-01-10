Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 12:27
 

Сборная Казахстана узнала плохие новости из-за Исламхана

  Комментарии

Поделиться
Сборная Казахстана узнала плохие новости из-за Исламхана ©КФФ

Хавбек сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан получил травму и может пропустить мартовские матчи национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Поделиться

Хавбек сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан получил травму и может пропустить мартовские матчи национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

31-летний хавбек получил травму и перенес операцию. Исламхан рискует не сыграть в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса (23 марта) и Лихтенштейна (26 марта).

Последние два сезона Бауыржан выступает за шымкентский "Ордабасы". Также в карьере полузащитника были "Тараз", "Кайрат", российская "Кубань", "Астана" и эмиратский "Аль-Айн".

На счету Исламхана 56 матчей и четыре гола в составе национальной команды.

Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Футбол Чемпионат мира по футболу Ордабасы ФК

Реклама

Живи спортом!