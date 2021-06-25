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Интрига в Костанае и проблемы "Шахтера". Превью к 18-му туру КПЛ-2021

Интрига в Костанае и проблемы "Шахтера". Превью к 18-му туру КПЛ-2021
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В гонке за "золото" OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу наметилась интрига. Главной вывеской 18-го тура будет встреча между "Тоболом" и "Кайратом". Кроме этого, ожидается еще ряд интересных дуэлей. Обо всем более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz

Футбол. Чемпионат Казахстана. 17-й тур

27 июня (воскресенье)

"Кызыл-Жар" - "Астана"

Лидер чемпионата после первого поражения от "Ордабасы" (0:2) в 17-м туре хоть и утратил лидерство, разделив вершину с "Тоболом", но по-прежнему сохраняет неплохую диспозицию в таблице.

Тем не менее набрать "Астане" три очка в Петропавловске будет непросто. В первом круге, несмотря на победу столичного клуба со счетом 3:1, матч с "Кызыл-Жаром" получился достаточно упорным.

В предыдущем туре северяне сыграли вничью с "Актобе" (1:1).

"Астана" набрала 38 очков. У "Кызыл-Жара" 22 балла и восьмая строчка.

Начало - в 19:00.

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"Шахтер" - "Актобе"

Встретятся клубы из нижней части турнирной таблицы и им не помешают очки по итогам предстоящего матча. "Горняков" от предпоследней позиции вовсе отделяет пять баллов. У "Актобе" ситуация чуть лучше.

В первом круге карагандинцы сенсационно разгромили "красно-белых" на их поле (3:0). Тот матч был первым для Магомеда Адиева у руля "Шахтера", а для "Актобе" этот проигрыш стал дебютным в КПЛ-2021 и вылился в серию из четырех поражений, из-за чего клуб покинул Алексей Бага.

Сейчас у актюбинцев 20 очков и десятое место в таблице. "Шахтер" набрал 16 баллов и располагается на 12-й позиции.

Встреча в Караганде из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в области пройдет без зрителей. Кроме того, непонятна ситуация с одним из лидеров "Шахтера" Арсеном Хубуловым, которого, по различной информации, нет в расположении клуба.

Начало - в 19:00.

"Ордабасы" - "Жетысу"

"Ордабасы" сотворил главную сенсацию в предыдущем туре, обыграв в столице "Астану" (2:0). Вероятно, южане, у которых состоялся разговор по душам со своими болельщиками, захотят продолжить победную поступь. На первый взгляд, кажется, что соперник для этого у них подходящий. Но "Жетысу" в последних матчах тоже преобразился. Поэтому игра должна получиться интересной.

В первом круге "Ордабасы" легко разгромил талдыкорганцев со счетом 4:0.

Начало - в 21:00.

28 июня (понедельник)

"Тобол" - "Кайрат"

В Костанае состоится центральный матч тура. "Тобол" имеет возможность дальше делить с "Астаной" вершину турнирной таблицы. Это будет возможным только благодаря победе над "Кайратом". В свою очередь обратный результат гарантирует алматинцам продолжение погони за лидерами чемпионата.

Действующие чемпионы страны в предыдущем туре разгромили "Каспий" (5:1), а "Тобол" одолел на выезде "Кайсар" (3:1). Результат в Кызылорде вызвал ряд вопросов. От ПЛФК и КФФ даже потребовали провести расследование.

Сейчас у "Тобола" 38 очков, а у "Кайрата" - 33 и третье место. В первом круге соперники сыграли вничью - 2:2.

Начало - в 19:00.

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"Акжайык" - "Тараз"

"Тараз" никак не выйдет из пике. Последнюю победу жамбыльцы одержали в конце апреля над "Актобе" (3:1). С тех пор команда Вардана Минасяна провела девять игр, в трех из них сыграла вничью и потерпела шесть поражений. "Тараз" набрал 20 очков и занимает девятое место.

"Акжайык" имеет более выгодную позицию в турнирной таблице. Уральцы набрали 27 баллов и расположились на четвертой строчке.

В первом круге "Тараз" обыграл своего ближайшего соперника (1:0). У западноказахстанцев есть шанс взять реванш.

Начало - в 19:00.

"Каспий" - "Туран"

"Каспий" залихорадило. В последних двух матчах актаусцы проиграли с общим счетом 3:9. Причем, одно поражение произошло на своем поле с худшей на тот момент командой лиги кызылординским "Кайсаром" (2:4). "Кайрату" западноказахстанцы уступили еще более разгромно (1:5).

"Туран" в предыдущем туре упустил победу над "Таразом" (1:1). Сейчас туркестанцы набрали 17 очков и занимают 11-е место. У "Каспия" 23 балла и седьмая строчка.

В первом круге соперники сыграли вничью (2:2).

Начало - в 20:00.

"Атырау" - "Кайсар"

Кызылординцы два тура назад сумели набрать в западном Казахстане три очка. Победа над "Каспием" в Актау (4:2) стала для них второй в чемпионате. Примечательно, что она совпала с приходом в клуб 64-летнего специалиста Владимира Никитенко.

"Кайсар" набрал 11 очков и занимает предпоследнюю, 13-ю строчку в таблице. У "Атырау" 24 балла и шестая позиция. "Нефтяники" в последних турах проигрывали "Астане" (0:2), "Актобе" (0:1) и сумели вырвать победу в матче с "Жетысу" (2:1).

В первом круге "Кайсар" и "Атырау" сыграли вничью (1:1). 

Начало - в 21:00.

Турнирная таблица КПЛ-2021

Фото: ФК "Астана"© (1), ФК "Шахтер"© (2), ФК "Жетысу"© (3), ФК "Кайрат"© (4), ФК "Тараз"© (5), ФК "Каспий"© (6), ФК "Кайсар"© (7)

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Акжайык ФК Туран ФК Владимир Никитенко

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