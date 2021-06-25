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"Астана" объявила о подписании первого новичка

"Астана" объявила о подписании первого новичка
Энео Битри. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Албанский защитник Энео Битри подписал контракт с "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт клуба.

Для 24-летнего футболиста  это будет первый легионерский опыт. До этого он выступал в чемпионате Албании в клубах "Тамори", "Камза" и "Партизани". В родном чемпионате Битри выиграл золотые медали и кубок страны.

В составе "Астаны" албанец будет выступать под 26-м номером. Он стал первым новичком "Астаны" в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее стало известно, что Битри прошел медосмотр в Нур-Султане. Он призван заменить Вараздата Арояна, который уехал в испанский "Кадис".  

Напомним, что в последнем матче КПЛ "Астана" потерпела первое поражение в сезоне, а затем ее сместил с первого места "Тобол". Следующую игру команда проведет 27 июня в Петропавловске против "Кызыл-Жара".

Техничный защитник с отличными подкатами. Кем "Астана" заменит игрока, перешедшего в клуб Ла Лиги?

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021

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