Первый новичок "Астаны" прошел медосмотр. Футболиста увели у чемпиона из Европы

25 июня "Астана" подпишет первого новичка в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Meta-Ratings.kz.

Отмечается, что защитник албанского "Партизани" Энео Битри сегодня, 24 июня, успешно прошел медосмотр в Нур-Султане и уже в пятницу официально станет игроком "Астаны". Он призван стать заменой Вараздату Арояну, уехавшему в испанский "Кадис".

Техничный защитник с отличными подкатами. Кем "Астана" заменит игрока, перешедшего в клуб Ла Лиги?

Столичному клубу удалось выиграть спор за 24-летнего центрального защитника у "Ференцвароша". Сильнейший клуб Венгрии, который в минувшем сезоне в третий раз подряд выиграл "золото" национального чемпионата, также внимательно следил за Битри, но намеревался предложить ему контракт после ухода одного из своих центрбеков.

В "Ференцвароше" довольно успешно выступает другой албанец - левый вингер Митро Узуни, являющийся клиентом той же агентской компании, что и Битри.

Но "Астана" сумела переманить кандидата в сборную Албании контрактом здесь и сейчас, и он переходит в казахстанский клуб на правах свободного агента.

Кстати, тот факт, что Ароян получил приглашение из "Кадиса", будучи игроком "Астаны", также положительно сказалось на решении Битри, мечтающего попробовать себя в более сильном чемпионате.

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