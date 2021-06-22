Техничный защитник с отличными подкатами. Кем "Астана" заменит игрока, перешедшего в клуб Ла Лиги?

Димаш Тулегенов

Накануне стало известно, что в расположение "Астаны" прибыл центральный защитник из Албании Энео Битри. Официально контракт со столичными футболист еще не подписал, но вряд ли что-то может помешать планам обеих сторон. Корреспондент Vesti.kz рассказал о потенциальном новичке шестикратных чемпионов КПЛ подробнее.

Для чего он Андрею Тихонову?

Самый легкий вопрос для ответа - чтобы закрыть позицию Вараздата Арояна, у которого уже на следующей неделе начнется срок действия контракта с испанским "Кадисом". В центре защиты "Астаны" и без того нехватка исполнителей. Раз за разом, при необходимости, Тихонов возвращает в центр обороны Абзала Бейсебекова либо Луку Шимуновича, которые уже окончательно обосновались в центре поля.

Соответствует ли его уровень амбициям "Астаны"?

Это игрок, который отличается стилем от Арояна. Больше Битри напоминает Жарко Томашевича, с которым он как раз и будет играть в паре. Он хорош при выборе позиции, отлично читает игру (по крайней мере, для уровня чемпионата Албании).

У Энео отличные подкаты, которыми он выделяется среди других оборонцев. Также он обладает отличным ростом в 192 сантиметра - в "Астане" он будет самым высоким среди полевых игроков.

Кроме того, Битри техничен и быстр для центрального защитника. Он любит подключаться к атакам и начинать их быстрыми комбинациями с партнерами.

Где играл раньше?

24-летний Битри начинал карьеру в родном клубе "Томори". В июле 2018 года он стали футболистом "Партизани", откуда лишь раз уезжал в аренду в "Камзу". Опыт в "Астане" станет первым зарубежным для Энео.

В составе "Партизани" он успел пересечься с другим экс-игроком "Астаны" Бесартом Абдурахими, который в 2016 году защищал цвета столичного клуба.

Энео, стоимость которого составляет 325 тысяч евро, вызывался в сборную Албании до 17 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Албании он отыграл в 35 из 36 возможных матчей, забив два гола, сделав ассист, а также заработав три желтые и одну красную карточки. Битри хвалят на родине и называют одним из лучших защитников местного чемпионата.

Ранее стало известно, что казахстанский нападающий покинул стан "Тобола".

Фото: ФК "Астана" (1), ABCNews.al (2)©️

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