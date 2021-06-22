"Тобол" после ухода Бабаяна расстался с дебютантом сборной Казахстана

Форвард "Тобола" Оралхан Омиртаев покинул костанайский клуб и продолжит карьеру в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне КПЛ на счету 22-летнего игрока только четыре матча, в которых Омиртаев забил гол и сделал голевую передачу. Инициатором расставания с футболистом стал исполняющий обязанности главного тренера "Тобола" Александр Москаленко. Он заменил на этой должности уехавшего в московский ЦСКА Григория Бабаяна.

"Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб

Заинтересованность в Омиртаеве выразил родной клуб игрока - карагандинский "Шахтер". До конца сезоне форвард будет выступать в стане "горняков".

Омиртаев сыграл два матча за сборную Казахстана и забил два мяча. Один из них в неофициальном матче против Молдовы в 2019 году.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!