Защитник из Албании прибыл в расположение "Астаны"

Албанский защитник Энео Битри тренируется в составе "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок уже успел провести первую тренировку в расположении столичного клуба.
Последний сезон рослый центральный защитник (рост - 192 см) провел в составе "Партизани" из Албании и сыграл за команду 35 матчей, в которых забил два гола.
Также он несколько раз участвовал в играх квалификации Лиги Европы.
Ранее Бетри выступал за албанские клубы "Томори" и "Камзу".
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