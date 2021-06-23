"Тобол" одержал победу и сместил "Астану" с первого места КПЛ

"Тобол" вышел на первое место в турнирной таблице Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Костанайский клуб отобрал лидерство у "Астаны".

В матче 17-го тура команда в Кызылорде играла с местным "Кайсаром" и одержала победу со счетом 3:1.

Защитник гостей Сергей Малый открыл счет на 13-й минуте. "Кайсар" сравнял на 27-й благодаря точному удару полузащитника Йована Чадженовича. Но на 63-й Дмитрий Мирошниченко вновь вывел "Тобол" в перед. А на 74-й отличился еще и Роман Асранкулов.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Костанайский клуб по итогам 17-ти туров набрал 38 очков и сравнялся с "Астаной". А так как "Тобол" превосходит столичный клуб в дополнительных показателях, он стал новым лидером КПЛ, сместив команду из Нур-Султана на вторую строчку.

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