"Кайрат" не будет менять тренера. Подробности

Кирилл Кекер будет исполнять обязанности главного тренера "Кайрата" до конца сезона. По крайней мере, все идет к этому, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

"Босс алматинского клуба не ведет поиски нового рулевого. Новый тандем молодого практика Кекера и консультанта Бердыева дает плоды, команда забегала и совсем по-другому заиграла. И это нравится руководству.

Но тут встает вопрос: кто же тогда поедет тренировать "Кайрат-Москву"? Ведь в июле в Первопрестольную и нерезиновую должен был ехать как раз Кекер. Но раз он будет рулить основой, то его место должен занять кто-то еще.

По логике, этим человеком должен стать Кирилл Морунов - старший тренер юношеской сборной Казахстана до 17 лет. Либо первый ассистент Кекера в "Кайрат-Жастаре" Максим Зуев. Оба они работают в клубной системе давно, а Морунов и вовсе мог войти в тренерский штаб Шпилевского года полтора назад. Но отказался...

Как бы то ни было, Кекер останется в Алматы. Под чутким контролем Курбана Бекиевича. В Израиль летит в качестве главного тренера тоже он", - говорится в сообщении источника.

Напомним, что со следующего сезона "Кайрат-Москва" выступит в ФНЛ (второй по значимости дивизион России после премьер-лиги), костяк команды составят футболисты молодежного состава "Кайрата" - "Кайрат-Жастар". Базироваться же она будет на арене "Зоркий" в Красногорске.

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