Матч "Кайсар" - "Тобол" вызвал подозрения. От ПФЛК и КФФ потребовали расследования

Матч 17-го тура чемпионата Казахастана по футболу между кызылординским "Кайсаром" и костанайским "Тоболом" вызвал подозрения.

Встреча команд прошла 23 июня в Кызылорде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Подозрения вызвали действия защитников "волков".

"Circus. Не то чтобы оборона "Кайсара" была эталоном надежности. Да и "Тобол" хорошо играет при стандартных положениях. Но даже для такой слабой команды, как "Кайсар", подобные голы - это слишком. Спокойно дают сопернику устраивать стеночки и забегания, упускают оппонента, бросают позиции, не встречают. В своей же штрафной.

Я думал, что мне это все лишь кажется. Что я просто подгоняю картину под информацию. Но оказалось, что не только мне так кажется. Пишут футбольные люди, и все говорят одно и тоже: цирк и кухня.

Помнится, совсем недавно пара пабликов и групп писали то же самое про матч "Каспия" и "Кайсара". По мне, сегодня оснований для таких подозрений есть куда больше", - написал журналист Айдын Кожахмет.

Со своей стороны, телеграм-канал "Гол емес" потребовал ПФЛК и КФФ расследования по данному матчу.

"Я ничего не утверждаю, но не обратить внимание на это не могу. Посмотрите сами видеообзор матча "Кайсар" - "Тобол". Абсолютно все голы, в том числе и в ворота костанайцев, были забиты при абсолютном бездействии защитников обеих команд. Лишь при взятии ворот Дмитрием Мирошниченко 24-й номер "степных волков" Сергей Карпович имитировал сопротивление, правда, применив борцовский прием уже после гола.

Более того, почти каждая атака завершалась ударами игроков атаки без каких-либо помех со стороны представителей обороны.

Тут стало модным угрожать журналистам и блогерам какими-то статьями из Уголовного кодекса за якобы распространение заведомо ложной информации. Но ведь помните, кто громче всех кричит: "Держи вора!"?

Со своей стороны я настаиваю на том, чтобы эксперты из ПФЛК и КФФ проанализировали действия футболистов в матче "Кайсар" - "Тобол" на предмет наличия или отсутствия в нем признаков спортивной борьбы. Желательно получить от наших футбольных властей комментарии по этой игре. Или болельщики этого не заслуживают?" - написал источник.

Добавим, что благодаря этой победе "Тобол" набрал 38 очков и вышел на первое место, потеснив на второе "Астану". "Кайсар" (11) идет на предпоследней, 13-й строчке.

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