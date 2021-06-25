Лидер "Шахтера" покинул клуб?

Российский полузащитник "Шахтера" Арсен Хубулов близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Длительное время опытного футболиста нет в расположении команды.
Официально Хубулов восстанавливается после полученного повреждения на родине в России, однако, по сведениям футболистов "Шахтера", у полузащитника возникли разногласия с главным тренером.
Хубулов выступает за карагандинский клуб с прошлого года. В КПЛ-2020 он помог команде занять четвертое место и попасть в Лигу конференций 2021 года.
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