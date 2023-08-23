Игрок сборной Казахстана отреагировал на новый контракт после допинг-скандала

Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин подписал контракт с "Тоболом". Костанайский клуб уже официально об этом объявил, передают Vesti.kz.
Соглашение между сторонами заключено до конца текущего года. Валиуллин прокомментировал свое возвращение.
"Буду краток. Очень соскучился по футболу и рад, что это время заканчивается. В сентябре я уже официально могу играть. Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время!", - приводит его слова пресс-службе клуба.
Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . В итоге его дисквалифицировали на два года.
"Тобол" идет на шестом месте в таблице чемпионата Казахстана, набрав 27 очков в 18 матчах. Следующую игру костанайцы проведут на своем поле с "Ордабасы" 27 августа.