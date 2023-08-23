Игрок сборной Казахстана отреагировал на новый контракт после допинг-скандала

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:10
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Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин подписал контракт с "Тоболом". Костанайский клуб уже официально об этом объявил, передают Vesti.kz.

Соглашение между сторонами заключено до конца текущего года. Валиуллин прокомментировал свое возвращение.

"Буду краток. Очень соскучился по футболу и рад, что это время заканчивается. В сентябре я уже официально могу играть. Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время!", - приводит его слова пресс-службе клуба.

Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . В итоге его дисквалифицировали на два года.

"Тобол" идет на шестом месте в таблице чемпионата Казахстана, набрав 27 очков в 18 матчах. Следующую игру костанайцы проведут на своем поле с "Ордабасы" 27 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32
6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Валиуллин Руслан Допинг Сборная РК по футболу Тобол ФК Казахстан КПЛ

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