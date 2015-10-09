Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 12:56
 

Игрок сборной Казахстана отказал европейским командам и выбрал клуб КПЛ

  Комментарии

Игрок сборной Казахстана отказал европейским командам и выбрал клуб КПЛ Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Вингер сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков рассказал, что мог перейти в европейские клубы в 2024 году, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"В прошлом году был период, когда я перестал читать новости. У меня были варианты с турецкой "Касымпашой" и венгерской "Кишвардой". Долго думал, моя девушка не даст соврать. Во время отпуска у меня каждый день менялось настроение, из-за чего моя девушка тоже психовала. В итоге, когда я поговорил с Миличем Чурчичем (бывший главный тренер "Тобола"), был уверен, что останусь в "Тоболе", — заявил Чесноков.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист в скором времени должен отправиться в шотландский "Хартс".

Напомним, что с 1 ноября Чесноков находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025 он провёл за "Тобол" 29 матчей во всех соревнованиях, отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Форвард внёс весомый вклад в победу команды в Кубке Казахстана, а также завершил сезон в статусе лучшего дриблёра и самого грубого игрока КПЛ-2025.


