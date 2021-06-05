Худший клуб КПЛ выбрал нового тренера. Известна его задача

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" определился с новым главным тренером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Айдына Кожахмета, выбор пал на Владимира Никитенко. Казахстанский специалист уже дважды возглавлял "волков" (2008 и 2011-2012).

"Сегодня один из самых опытных представителей казахстанского тренерского цеха был замечен на стадионе имени Муратбаева в Кызылорде. Перед ним стоит задача сохранения прописки в КПЛ", - пишет источник.

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В межсезонье "Кайсар" сменил тренера - вместо болгарина Стойчо Младенова команду принял Султан Абильдаев. После 14 туров "волки", набрав семь очков, замыкают турнирную таблицу КПЛ.

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