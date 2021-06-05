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"Кайсар" столкнулся с новыми проблемами. В клубе прошла финансовая проверка

Команда идет на последнем месте в КПЛ.

"Кайсар" столкнулся с новыми проблемами. В клубе прошла финансовая проверка
Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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У кызылординского футбольного клуба "Кайсар" возникли новые проблемы, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

По информации источника, в клубе прошла финансовая проверка по поводу расходования бюджетных средств.

"Акимат Кызылординской области недоволен тем, как руководство "серых волков" расходовало бюджетные средства за первую часть 2021 года, и устроило проверку. Чем она закончится и к чему все это приведет, обязательно буду вас информировать", - пишет источник.

После 14 туров "Кайсар", набрав семь очков, замыкает турнирную таблицу КПЛ.

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2021

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