"Хартсу" одобрили трансфер игрока сборной Казахстана. Известны дата дебюта и детали приезда

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков в финальной стадии перехода в шотландский "Хартс": на следующей неделе он прибудет в расположение своего нового клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Планируется, что казахстанский вингер прибудет в Шотландию в период 12-14 декабря и получит рабочую визу. Также он начнёт тренировки с "Хартс" на базе в Риккартоне и будет подготовится к матчам в начале января.

Заявить Чеснокова на чемпионат Шотландии "Хартс" сможет только 1 января 2026 года. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) уже одобрила переход казахстанца в "Хартс", получив зеленый свет от руководящего совета, что является важным документом для Министерства внутренних дел Великобритании при выдаче виз иностранным спортсменам.

Дебют Чеснокова за новый клуб запланирован на 3 января в матче против "Ливингстона" на стадионе "Тайнкасл".

Ранее в "Хартсе" также опровергли все слухи о срыве сделки и заявили, что провели личный диалог с казахстанцем, где он подтвердил переход. В российском "Сочи", куда сватали игрока, опровергли факт переговоров с Чесноковым.





Последние три сезона Чесноков провел в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.