КПЛ
Вчера 15:12
 

В британском клубе уверены в трансфере лидера сборной Казахстана. Известны детали

  Комментарии

В британском клубе уверены в трансфере лидера сборной Казахстана. Известны детали Ислам Чесноков. Фото: КФФ©

В шотландском клубе "Хартс" вновь подтвердили, что достигли соглашения о перехода вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Раскрыты новые детали сделки и дата прибытия игрока в Британию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Шотландии опровергают все слухи о срыве сделки с Чесноковым. На днях, по словам спортивного директора "Хартса" Грэма Джонса, состоялся разговор с футболистом.

"Мы с нетерпением ждём его прихода в начале декабря. Мы созвонились с ним в пятницу (14 ноября), и он очень рад. Я понимаю, сколько шума вокруг него в Казахстане, но мы ничего не можем с этим поделать. У нас есть предварительный контракт и игрок рад переезду.

Для нас важно обеспечить максимально гладкую адаптацию к его приезду в страну, чтобы он был готов к началу января", - цитирует Джонса heartsstandard.co.uk. 

Отметим, что сам Чесноков не подтверждал трансфер в Шотландию, публично высказавшись о ситуации 10 ноября - в период тренировок со сборной Казахстана.

В случае перехода, Чесноков может войти в пятерку самых дорогостоящих игроков "Хартса", его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Чесноков провёл три сезона в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

"Хартс" сенсационно занимает первое место в чемпионате Шотландии, у команды 30 набранных очков после 12 игр. Вторым идёт "Селтик" с 23 баллами.

Добавим, что помимо Чеснокова в Шотландию может перебраться ещё один атакующий игрок сборной Казахстана - Галымжан Кенжебек. Ранее он получил предложение от "Данди Юнайтед", также интерес к игроку проявляет "Рейнджерс".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15/16, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
3:1
Байтерек
Байтерек
(Уральск)
Кто победит в основное время?
Кайрат

100%

Ничья

0%

Байтерек

0%

Проголосовало 2 человек

