В британском клубе уверены в трансфере лидера сборной Казахстана. Известны детали

В шотландском клубе "Хартс" вновь подтвердили, что достигли соглашения о перехода вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Раскрыты новые детали сделки и дата прибытия игрока в Британию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Шотландии опровергают все слухи о срыве сделки с Чесноковым. На днях, по словам спортивного директора "Хартса" Грэма Джонса, состоялся разговор с футболистом.

"Мы с нетерпением ждём его прихода в начале декабря. Мы созвонились с ним в пятницу (14 ноября), и он очень рад. Я понимаю, сколько шума вокруг него в Казахстане, но мы ничего не можем с этим поделать. У нас есть предварительный контракт и игрок рад переезду. Для нас важно обеспечить максимально гладкую адаптацию к его приезду в страну, чтобы он был готов к началу января", - цитирует Джонса heartsstandard.co.uk.

Отметим, что сам Чесноков не подтверждал трансфер в Шотландию, публично высказавшись о ситуации 10 ноября - в период тренировок со сборной Казахстана.

В случае перехода, Чесноков может войти в пятерку самых дорогостоящих игроков "Хартса", его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Чесноков провёл три сезона в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

"Хартс" сенсационно занимает первое место в чемпионате Шотландии, у команды 30 набранных очков после 12 игр. Вторым идёт "Селтик" с 23 баллами.

Добавим, что помимо Чеснокова в Шотландию может перебраться ещё один атакующий игрок сборной Казахстана - Галымжан Кенжебек. Ранее он получил предложение от "Данди Юнайтед", также интерес к игроку проявляет "Рейнджерс".