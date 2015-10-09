В клубе РПЛ сделали заявление о трансфере футболиста сборной Казахстана

Спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вероятность перехода игрока сборной Казахстана Ислама Чеснокова в российский клуб.

Ранее возникла информация о предметных переговорах Чеснокова с "Сочи". Однако в российском клубе не подтвердили эту информацию.

"Мне ничего неизвестно. Игрок хороший, нам не помешал бы. Но, думаю, это слухи", - заявил Кудряшов.

"Сочи" - один из аутсайдеров российской премьер-лиги, команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице по итогам 16 туров.

Примечательно, что на прошлой неделе руководители шотландского "Хартса" заверили, что Чесноков перейдет именно в этот клуб и с игроком уже достигнута договоренность.

Чесноков провёл три сезона в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.