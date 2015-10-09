Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 15:51
 

В клубе РПЛ сделали заявление о трансфере футболиста сборной Казахстана

  Комментарии

В клубе РПЛ сделали заявление о трансфере футболиста сборной Казахстана Ислам Чесноков. Фото: КФФ©

Спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вероятность перехода игрока сборной Казахстана Ислама Чеснокова в российский клуб.

Ранее возникла информация о предметных переговорах Чеснокова с "Сочи". Однако в российском клубе не подтвердили эту информацию.

"Мне ничего неизвестно. Игрок хороший, нам не помешал бы. Но, думаю, это слухи", - заявил Кудряшов. 

"Сочи" - один из аутсайдеров российской премьер-лиги, команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице по итогам 16 туров.

Примечательно, что на прошлой неделе руководители шотландского "Хартса" заверили, что Чесноков перейдет именно в этот клуб и с игроком уже достигнута договоренность.

Чесноков провёл три сезона в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 16 10 4 2 29-10 34
2 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
3 ЦСКА М 16 10 3 3 26-14 33
4 Локомотив М 16 8 7 1 32-20 31
5 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6 Спартак М 16 8 4 4 25-21 28
7 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8 Акрон Тл 16 5 6 5 21-22 21
9 Динамо М 16 5 5 6 25-23 20
10 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
11 Крылья Советов 16 4 5 7 20-26 17
12 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 431 человек

