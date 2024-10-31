После перенесенного матча между "Астаной" и "Атырау" (3:2) у подавляющего большинства команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стало равное количество сыгранных матчей. Особенно важно это в чемпионской гонке, где в равных условиях оказались претенденты на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz озвучивает обновленные расклады по чемпионству в КПЛ-2024.

После вчерашнего матча есть одно большое изменение - "Астана" вырвалась в лидеры турнирной таблицы с 43 баллами, опередив "Кайрат" (41), а также оторвавшись от "Ордабасы" (39) и "Актобе" (37). Даже у красно-белых, идущих в таблице четвертыми, все еще сохраняются минимальные шансы на золото. Но для этого им необходимо выигрывать оба матча, а конкуренты выше должны растерять баллы.

"Астана" в лидерах. Команду ждут гостевой матч с "Тоболом" (3 ноября) и домашняя игра с "Жетысу" (10 ноября). У "Кайрата" будет домашняя встреча с "Ордабасы" (2 ноября) и выезд к "Атырау" (10 ноября). "Ордабасы" осталось съездить в гости в "Кайрату" (2 ноября) и принять у себя "Елимай" (10 ноября). У "Актобе" же гостевой матч с "Шахтером" (2 ноября) и домашняя встреча с "Тураном" (10 ноября).

Футболистам "Астаны" нужно выиграть оба матча, чтобы даже не задумываться о том, что делают их конкуренты. "Кайрат" нуждается как минимум в одной осечке от столичных, но и сам должен набирать очки. "Ордабасы" сможет рассчитывать на чемпионство только в случае как минимум двух потерь очков от "Астаны", победе над "Кайратом" и хорошей игре с "Елимаем".

В принципе, есть вероятность, при которой чемпион будет выявлен уже на этой неделе. Если в субботу "Кайрат" не обыграет дома "Ордабасы", а в воскресенье "Астана" одержит верх над "Тоболом", то столичные досрочно станут чемпионами Казахстана.

Если центральный матч 25-го тура закончится вничью, то у "Ордабасы" будет 40 баллов, а у "Кайрата" - 42. Что касается "Астаны", то ей победа над "Тоболом" принесет уже 46 пунктов, они будут в недосягаемости. То же самое, если "Ордабасы" обыграет в гостях "Кайрат", тогда у шымкентцев будет 42 очка, а у алматинцев останется 41 балл.

Не будем забывать и про особенности регламента КПЛ. Согласно пункту 5.4, если после всех туров сразу у двух команд будет одинаковое количество очков, то между ними пройдет так называемый "золотой" матч. К примеру, если "Кайрат" одержит две победы в двух оставшихся турах, а "Астана" наберет четыре очка (победа и ничья), то у них будет одинаковое значение - 47 баллов. В таком случае лига должна будет провести чемпионский матч между "Астаной" и "Кайратом".

Пока шансы между четырьмя претендующими на чемпионство командами мы бы распределили так:

"Астана" - 54%

"Кайрат" - 34%

"Ордабасы" - 10%

"Актобе" - 2%.

Отметим, что предпоследний 25-й тур КПЛ-2024 пройдет в субботу и воскресенье, 2-3 ноября.

Фото: ФК "Астана", ФК "Кайрат", ФК "Ордабасы"©️