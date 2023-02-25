Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу

"Астана" выигрывает у "Ордабасы" после первого тайма Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч проходит в столице.

Первая половина встречи завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Григория Бабаяна. Причем команды обменялись голами всего за одну минуту.

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На восьмой минуте "Астану" вывел вперед Алекса Аманович, которому ассистировал Марин Томасов.

И уже на девятой "Ордабасы" сравнял благодаря точному удару Еркебулана Тунгышбаева.

На 38-й минуте хозяева снова вышли вперед - пенальти пробил Дембо Дарбо. Подробнее за статистикой матча можно следить здесь . А прямая трансляция доступна тут

Напомним, что "Астана" является чемпионом КПЛ-2022, а "Ордабасы" - обладателем Кубка Казахстана-2022. С розыгрыша Суперкубка начинается сезон чемпионата Казахстана-2023.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →