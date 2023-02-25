Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:07
©ФК "Астана"

Суперкубок Казахстана по футболу, Финал

Астана - Ордабасы 2:1

Голы:

Аманович (Томасов), 8 (1:0); Тунгышбаев (Тагыберген), 9 (1:1); Дарбо, 38 (2:1)

"Астана" выигрывает у "Ордабасы" после первого тайма Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч проходит в столице.

Первая половина встречи завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Григория Бабаяна. Причем команды обменялись голами всего за одну минуту.

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На восьмой минуте "Астану" вывел вперед Алекса Аманович, которому ассистировал Марин Томасов.

И уже на девятой "Ордабасы" сравнял благодаря точному удару Еркебулана Тунгышбаева.

На 38-й минуте хозяева снова вышли вперед - пенальти пробил Дембо Дарбо. Подробнее за статистикой матча можно следить здесь. А прямая трансляция доступна тут.

Напомним, что "Астана" является чемпионом КПЛ-2022, а "Ордабасы" - обладателем Кубка Казахстана-2022. С розыгрыша Суперкубка начинается сезон чемпионата Казахстана-2023.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

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