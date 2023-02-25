Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу

Суперкубок Казахстана по футболу, Финал
Голы:Аманович (Томасов), 8 (1:0); Тунгышбаев (Тагыберген), 9 (1:1); Дарбо, 38 (2:1)
"Астана" выигрывает у "Ордабасы" после первого тайма Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч проходит в столице.
Первая половина встречи завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Григория Бабаяна. Причем команды обменялись голами всего за одну минуту.
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На восьмой минуте "Астану" вывел вперед Алекса Аманович, которому ассистировал Марин Томасов.
И уже на девятой "Ордабасы" сравнял благодаря точному удару Еркебулана Тунгышбаева.
На 38-й минуте хозяева снова вышли вперед - пенальти пробил Дембо Дарбо. Подробнее за статистикой матча можно следить здесь. А прямая трансляция доступна тут.
Напомним, что "Астана" является чемпионом КПЛ-2022, а "Ордабасы" - обладателем Кубка Казахстана-2022. С розыгрыша Суперкубка начинается сезон чемпионата Казахстана-2023.