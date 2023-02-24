Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023

Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023
©ПФЛК

Завтра, 25 февраля, пройдет открытие футбольного сезона в Казахстане битвой за Суперкубок между "Астаной" и "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему шымкентский клуб выглядит фаворитом, чем может удивить Григорий Бабаян и кто способен стать героем матча.

"Астана": опыт Бабаяна, новая оборона и африканский бомбардир 

Действующий чемпион Казахстана вступает в сезон со значительно обновленным ростером. Григорий Бабаян предсказуемо захантил из "Тобола" нескольких топ-легионеров, а именно Жарко Томашевича, Алексу Амановича и Душана Йованчича. Таким образом, оборону "Астаны" вновь в основном формируют балканские игроки, ведь и во вратарской позиции теперь действует хорватский кипер Йосип Чондрич. 

Лишившись Педро Эуженио и сохранив Марина Томасова, "Астана" усилила атаку французским вингером Фабьеном Урегой и нападающим сборной Гамбии Дембо Дарбо. 

Из других нововведений в команде Бабаяна бросается в глаза совершенно иная роль местного воспитанника Владислава Прокопенко. Более подробно о вдохновенной игре 22-летнего футболиста мы рассказали в отдельном материале, но коротко отметим, что шансы Прокопенко на основной состав в ближайшей игре очень высоки.

За "Астану" в матче против "Ордабасы" говорит более опытный состав и тренер, а также фактор домашнего поля, но даже сам Бабаян не считает свою команду фаворитом.

"Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок

"Ордабасы": перехватили Исламхана, погасили долги и будут штурмовать КПЛ

Победа в Кубке Казахстана-2022 спровоцировала "Ордабасы" на сверхактивную работу в трансферное окно, хотя новичков такого масштаба не ожидали даже самые оптимистичные болельщики клуба.

Уже в начале января "Ордабасы" объявил, что сохранил Эльхана Астанова и это стало первым сигналом демонстрации амбиций и новых финансовых возможностей клуба. А дальше работа юристов "Ордабасы", судя по всему, не прекращалась по сей день. Едва ли не половина основы сборной Казахстана перебрались на юг и самым именитым в этом списке оказался Бауыржан Исламхан.

Конечно, не обошлось и без легионеров, в числе которых основной генератор голов прошлого сезона чемпионата Беларуси - Бобур Абдухоликов (у него 26 голов и семь ассистов в 30 матчах). Кроме того, у Александра Седнева в распоряжении: экс-защитник "Црвены Звезды" Мамаду Мбодж, участник ЧМ-2010 Радосав Петрович и хорватский хавбек Бернардо Матич.

Возможно, суммарный класс игроков "Ордабасы" на данный момент даже превосходит состав "Астаны" (особенно казахстанская часть), но вопрос в сыгранности и пока сложно сказать, стал ли сильный набор футболистов настоящей командой. В таких играх, на старте сезона, часто многое решает индивидуальное мастерство и тут могут повлиять упомянутые Исламхан и Астанов. 

"Исламхан всех удивил". Тренер "Ордабасы" - о фаворите матча за Суперкубок Казахстана и новом составе

Факты

- "Астана" является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Казахстана - пять титулов. У "Ордабасы" всего одна победа в Суперкубке, но что примечательно, она была добыта на "Астана Арене" в 2012 году.

- Бауыржан Исламхан впервые с 2020 года может сыграть в официальном матче. Ранее он был отстранен от профессионального футбола на два года за применение допинга.

 - Александр Седнев может завоевать второй титул в карьере тренера, а вот Григорий Бабаян уже побеждал во всех внутренних турнирах в Казахстане.

Фото: ФК "Ордабасы"©, ФК "Астана"©

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ Исламхан Бауыржан Бабаян Григорий Суперкубок Казахстана

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:55
КПЛ
Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023 Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023
Сегодня , 15:48
КПЛ
Казахстанский клуб остался без домашнего стадиона и нашел выход Казахстанский клуб остался без домашнего стадиона и нашел выход
Сегодня , 14:37
КПЛ
Сексуальная жена топ-новичка "Кайрата": служила в армии и работала в полиции Сексуальная жена топ-новичка "Кайрата": служила в армии и работала в полиции
Сегодня , 13:43
КПЛ
Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче" Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче"
Сегодня , 13:13
КПЛ
Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки
Сегодня , 11:59
КПЛ
"Аксу" подписал чемпиона Казахстана-2022 "Аксу" подписал чемпиона Казахстана-2022
Сегодня , 01:31
КПЛ
"Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана "Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана
Вчера , 23:41
КПЛ
Топовый новичок провел первую тренировку с "Кайратом" Топовый новичок провел первую тренировку с "Кайратом"
Вчера , 22:14
КПЛ
Стало известно решение ФИФА о трансферном бане "Ордабасы" Стало известно решение ФИФА о трансферном бане "Ордабасы"
Вчера , 20:36
КПЛ
Капитан сборной Казахстана по футболу определился с клубом Капитан сборной Казахстана по футболу определился с клубом
Вчера , 19:40
КПЛ
Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ
Вчера , 19:21
КПЛ
Участник ЧМ по футболу перешел в казахстанский клуб Участник ЧМ по футболу перешел в казахстанский клуб
Вчера , 17:52
КПЛ
В "Астане" рассказали об интересе к Бауыржану Исламхану В "Астане" рассказали об интересе к Бауыржану Исламхану
Вчера , 17:30
КПЛ
"Я болею за них". Меркель перейдет в "Кайрат"? "Я болею за них". Меркель перейдет в "Кайрат"?
Вчера , 10:10
КПЛ
"В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере "В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере
Вчера , 09:10
КПЛ
Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса
Вчера , 08:58
КПЛ
Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола
Вчера , 07:22
КПЛ
Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ
22 февраля, 16:12
КПЛ
Клуб КПЛ подписал российского бомбардира, желавшего выступать за Казахстан Клуб КПЛ подписал российского бомбардира, желавшего выступать за Казахстан
22 февраля, 13:14
КПЛ
В "Кайрате" прокомментировали "трансферную бомбу" и отказ от камерунского защитника В "Кайрате" прокомментировали "трансферную бомбу" и отказ от камерунского защитника
22 февраля, 12:15
КПЛ
Заявка на чемпионство? "Астана" представила состав на новый сезон Заявка на чемпионство? "Астана" представила состав на новый сезон
22 февраля, 09:45
КПЛ
Экс-игрок "Милана" рассказал о переговорах с казахстанским клубом Экс-игрок "Милана" рассказал о переговорах с казахстанским клубом
21 февраля, 21:37
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о переходе экс-игрока "Астаны" Клуб КПЛ объявил о переходе экс-игрока "Астаны"
21 февраля, 21:12
КПЛ
"Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов "Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
21 февраля, 16:35
КПЛ
Экс-игрок "Милана" вел переговоры с клубом КПЛ. Подробности Экс-игрок "Милана" вел переговоры с клубом КПЛ. Подробности
21 февраля, 15:55
КПЛ
Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана
20 февраля, 21:30
КПЛ
Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер
20 февраля, 19:56
КПЛ
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
20 февраля, 15:33
КПЛ
"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка "Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка
20 февраля, 14:45
КПЛ
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus