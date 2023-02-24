Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023

Завтра, 25 февраля, пройдет открытие футбольного сезона в Казахстане битвой за Суперкубок между "Астаной" и "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему шымкентский клуб выглядит фаворитом, чем может удивить Григорий Бабаян и кто способен стать героем матча.

"Астана": опыт Бабаяна, новая оборона и африканский бомбардир

Действующий чемпион Казахстана вступает в сезон со значительно обновленным ростером. Григорий Бабаян предсказуемо захантил из "Тобола" нескольких топ-легионеров, а именно Жарко Томашевича, Алексу Амановича и Душана Йованчича. Таким образом, оборону "Астаны" вновь в основном формируют балканские игроки, ведь и во вратарской позиции теперь действует хорватский кипер Йосип Чондрич.

Лишившись Педро Эуженио и сохранив Марина Томасова, "Астана" усилила атаку французским вингером Фабьеном Урегой и нападающим сборной Гамбии Дембо Дарбо.

Из других нововведений в команде Бабаяна бросается в глаза совершенно иная роль местного воспитанника Владислава Прокопенко. Более подробно о вдохновенной игре 22-летнего футболиста мы рассказали в отдельном материале, но коротко отметим, что шансы Прокопенко на основной состав в ближайшей игре очень высоки.

За "Астану" в матче против "Ордабасы" говорит более опытный состав и тренер, а также фактор домашнего поля, но даже сам Бабаян не считает свою команду фаворитом.

"Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок

"Ордабасы": перехватили Исламхана, погасили долги и будут штурмовать КПЛ

Победа в Кубке Казахстана-2022 спровоцировала "Ордабасы" на сверхактивную работу в трансферное окно, хотя новичков такого масштаба не ожидали даже самые оптимистичные болельщики клуба.

Уже в начале января "Ордабасы" объявил, что сохранил Эльхана Астанова и это стало первым сигналом демонстрации амбиций и новых финансовых возможностей клуба. А дальше работа юристов "Ордабасы", судя по всему, не прекращалась по сей день. Едва ли не половина основы сборной Казахстана перебрались на юг и самым именитым в этом списке оказался Бауыржан Исламхан.

Конечно, не обошлось и без легионеров, в числе которых основной генератор голов прошлого сезона чемпионата Беларуси - Бобур Абдухоликов (у него 26 голов и семь ассистов в 30 матчах). Кроме того, у Александра Седнева в распоряжении: экс-защитник "Црвены Звезды" Мамаду Мбодж, участник ЧМ-2010 Радосав Петрович и хорватский хавбек Бернардо Матич.

Возможно, суммарный класс игроков "Ордабасы" на данный момент даже превосходит состав "Астаны" (особенно казахстанская часть), но вопрос в сыгранности и пока сложно сказать, стал ли сильный набор футболистов настоящей командой. В таких играх, на старте сезона, часто многое решает индивидуальное мастерство и тут могут повлиять упомянутые Исламхан и Астанов.

"Исламхан всех удивил". Тренер "Ордабасы" - о фаворите матча за Суперкубок Казахстана и новом составе

Факты

- "Астана" является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Казахстана - пять титулов. У "Ордабасы" всего одна победа в Суперкубке, но что примечательно, она была добыта на "Астана Арене" в 2012 году.

- Бауыржан Исламхан впервые с 2020 года может сыграть в официальном матче. Ранее он был отстранен от профессионального футбола на два года за применение допинга.

- Александр Седнев может завоевать второй титул в карьере тренера, а вот Григорий Бабаян уже побеждал во всех внутренних турнирах в Казахстане.

Фото: ФК "Ордабасы"©, ФК "Астана"©

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс